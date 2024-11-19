晶豪科營運與消費性產品相關大，最大應用為通訊。主要產品記憶體(DRAM/Flash/MCP/DRAM/Flash/MCP/eMCP/eMMC)和Audio為主。DDR2估營收30%、DDR3估25%、DDR4估2%，Audio估營收12%。合約和現貨比為7:3。

晶豪科基本面短期轉弱，公司表示，原預期消費性需求在今年下半年回升，加上原廠產能集中到AI伺服器應用產品下，可進一步發揮產能排擠效應。不過如今看來，終端買氣回升還需要一段時間，預期今年第四季營收及獲利水準將大致與第三季持平。明年下半年也仍有淡季效應。平均售價上，今年第二三季價格有漲，但今年第四季預估價格將微跌。

晶豪科產品開發上，Edge AI商品化尚須比較長的時間，故R&D研發進度比較放緩，尚未很積極開案；成熟產品DDR/DDR2合併營收占比30%、DDR3約僅25%，而DDR4，晶豪科在PSMC投片製程較落後，故交貨比重僅約2%。