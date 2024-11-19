勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，政務次長許傳盛19日發布調查報告指出，雖然分署長謝宜容未對輕生同事直接霸凌，但職場霸凌成立且情節重大。新北市議員黃淑君今在臉書轉貼，勞發分署同仁對於調查結果提出4點指控，質疑今年2月陳情遭勞動部否認、謝宜容神隱不道歉、找副分署長背鍋等事，希望勞動部加緊改革腳步。

分署員工指控，前分署長謝宜容今年2月20日下午被勞動部前政務次長王安邦約談喝咖啡，但謝隔天就發函給北分署各科室，告知資安不得外洩，「這就足以證明她對北分署向部陳情極為不滿，甚至更著手調查告密者」，然而勞動部卻表示並無此事，「難道可以吃案，難道要重現白色恐怖時代嗎？」

另外部長何佩珊在記者會告知，要體諒謝前分署長宜容身心靈狀況，與謝前分署長宜容應出現向死者家屬以及長期遭受她職場霸凌的北分署同仁道歉無關，倘若做錯事無須致歉，有靠山就可以神隱，「賴政府還有何公信力存在？」，難道被霸凌的同仁都不值得謝前分署長出面道歉。

分署員工指出，本次調查要副分署長出來背鍋，顯為轉移焦點，企圖為謝前分署長卸責，實情是人工智能專案為謝前分署長所力推，希望藉由做成此案向上邀功，且該專案是跨科室合作，如無分署長這種首長層級下達命令指示，區區的副分署長又有什麼權力可以直接督導？「可以合理懷疑是謝前分署長心有不甘，拖人下水」。

最後針對勞動部懲處結果，謝宜容僅僅只是調離現職，而且不是降調，只是平調，雖然已是北分署同仁樂見的結果，但會不會待事情淡化之後又再度啟用呢？

勞發分署員工原文如下：

1、113年2月陳情案，謝前分署長宜容確實於2/20（二）當日下午被勞動部前政務次長王安邦約談喝咖啡，若無此事，她也就不會隔天（2/21，星期三）即刻發函給北分署各科室，告知資安不得外洩，這就足以證明她對北分署向部陳情極為不滿，甚至更著手調查告密者，首先懷疑小秘書，該員也被調離分署長室。

勞動部卻表示並無此事，難道可以吃案，難道要重現白色恐怖時代嗎？且本次陳情案內容為謝前分署長鋪張浪費送禮、跑步、誇張用電、在辦公室及公共場所佈置植物，均與羅東中心無涉。

2、雖何部長佩珊於11/19（二）記者會告知，要體諒謝前分署長宜容身心靈狀況，但這與謝前分署長宜容應出現向死者家屬以及長期遭受她職場霸凌的北分署同仁道歉無關，倘若做錯事無須致歉，倘若因其有靠山就可以神隱，那現今的賴政府還有何公信力存在，連一個11職等的政府官員都無法約束。

難道這是因為往生者及家屬、廣大的北分署同仁沒政治背景及後台靠山，所以就不值得謝前分署長出面道歉，一條寶貴的生命就如此不值？家屬為什麼要選擇低調，因為他們深知善良平民老百姓是鬥不過這些權勢者的！

3、另本次居然要副分署長出來背鍋，顯為轉移焦點，企圖為謝前分署長卸責。雖該員為資安長，惟本次人工智能專案與其無關，其他分署並無人工智能專案，該專案為謝前分署長所力推，希望藉由做成此案向上邀功。

而且該專案是跨科室合作，是以北分署整體考量為基礎而推動的，這種專案如無分署長這種首長層級下達命令指示，區區的副分署長又有什麼權力可以直接督導？「臥榻之下，豈容他人酣睡」，依照謝前分署長宜容的秉性，是不容許底下的權勢大過於她，所以副分署長被究責，可以合理懷疑是謝前分署長心有不甘，拖人下水，這件事不能就這樣算了！

4、最後一件事，居然僅僅只是調離現職，而且不是降調，只是平調，雖然已是北分署同仁樂見的結果，但會不會待事情淡化之後又再度啟用呢？

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