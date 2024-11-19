桃園市政府為推動復興區溫泉觀光，除已開發的羅浮溫泉區以大眾池為主外，為推廣私人溫泉民宿及湯屋，桃園市風景區管理處於小烏來風景區內開發義盛1號溫泉井，今年執行鑿井工程已於10月完工，預計將於今年12月至明年1月試營運。

桃園市風管處開發小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，初期規畫將溫泉資源投入宇內溪戲水區野溪溫泉，未來將視實際取供情形，提供當地合法民宿業者及露營區申請使用溫泉資源。（桃市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃市風管處表示，復興區溫泉資源觀光深受國人喜愛，近年來市府陸續推動北橫溫泉建設，目前除了羅浮溫泉的大眾湯池外，小烏來早期即有溫泉露頭，後來因為興建水利工程導致露頭消失，為恢復發展小烏來風景區溫泉觀光，2018年執行溫泉探測作業時，於地下600公尺深度測得蘊藏碳氫鈉泉泉脈，預估泉溫為攝氏40到50度，每天可供應150到300立方公尺水量。

風管處開發小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，開挖1口溫泉取供井，初期規畫將溫泉資源投入宇內溪戲水區野溪溫泉，未來將視實際取供情形，提供給當地合法民宿業者及露營區申請使用溫泉資源，期盼進一步帶動私人溫泉民宿、湯屋等發展，達到吸引更多遊客造訪小烏來地區，進一步振興地方觀光。

義盛1號溫泉井工程於今年1月開工、10月底完工，目前正在進行驗收作業，後續將進行設備調整優化，接下來結合宇內溪溫泉戲水區，預計將於今年12月至明年1月試營運。