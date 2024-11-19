新北市教育局今（19）日舉辦「新北市113年度資訊有功表揚典禮」，教育局長張明文出席表揚資訊有功學校、資訊有功人員、資訊科技優良教案設計者及智慧學習典範學校，肯定學校團隊推展數位教育的付出，表揚典禮中結合「學生AI繪圖競賽分享」及「資通安全講座」，藉由不同元素展現新北多元韌性的數位教學環境。

邀請關懷台灣文教基金會辦理學生「AI繪圖競賽」展覽。（新北市教育局提供）

教育局表示，資訊有功獎項是為鼓勵資訊業務推廣學校及教師的付出，他們從建立數位校園環境、維護校內軟硬體設備及培養師生資訊素養等方面都不遺餘力；另有長年深耕各學習領域運用資訊科技輔助與融入教學的教師，感謝這些有功學校及人員的專業造就新北數位教育的豐碩成果。

新北市教育局今日舉辦「新北市113年度資訊有功表揚典禮」。（新北市教育局提供）

「資訊有功人員」由昌福國小退休教師呂聰賢老師獲頒「終身成就獎」，曾獲教育部師鐸獎的呂老師致力於資訊教育推動，出版了百餘本電腦教科書更用心製作上千部數位工具教學影片。2021年榮獲新北市資訊特別貢獻獎，到去年又獲得資訊月傑出人才獎，屢屢獲獎的殊榮證明了他深厚的教學熱忱及傑出的專業能力。

獲得「資訊有功學校」的金龍國小在應用數位學習平台結合行動載具教學，各項指標皆名列全市前茅，該校資訊組長劉嘉嘉也同時獲得本年度「資訊有功人員」個人獎的殊榮；後埔國小為全球第一所認證的 ViewSonic Future School；正德國中及中正國中則有效率的協助教育局完成重大硬體建設，在推行新北數位教育具有重要貢獻度。

新北市教育局今日舉辦「新北市113年度資訊有功表揚典禮」。（新北市教育局提供）

今日特別邀請關懷台灣文教基金會辦理「AI繪圖競賽」展覽，由基金會AI導師朱元楷分享並展出高達30件學生創意作品，朱老師呈現AI科技融入教育刺激學生創造的主題多元性，並傳達數位教育是翻轉偏鄉教學相當有力的工具；今年首次結合資通安全議題，由專業講師分享「聯合國永續發展目標（SDGs）與資訊安全之關聯與實踐」，透過資通安全實務的案例分享，讓學校面對資通安全事件時能有效的應變復原。

教育局強調，教育部表揚推動數位學習績優團隊及人員，新北獲獎數已連續兩年領先全國獲得第一，全仰賴學校及現場教師們在各自的學習領域持續努力創新及推廣數位教育。再次肯定所有獲獎學校及有功教育人員，不論是在數位教學上的精進或在協助環境建置上皆有卓越成效，實至名歸。