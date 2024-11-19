中華隊預賽打出4勝1負的超強成績，成功闖進今年世界12強棒球賽四強！不少台灣球迷也趕著衝往日本，準備在東京巨蛋一起為Team Taiwan加油。可是根據東京巨蛋官網，會場規定的應援方式與台灣截然不同，光是應援道具的尺寸都有嚴格限制，想要熱血觀賽的球迷，千萬要多加注意。

平穩觀賽權至上

日本球場重視平穩觀賽權，應援道具不可妨礙他人觀賽。避免使用腳架等阻擋視線的器材，以免影響其他觀眾。

應援席設於外野

與內野球迷專注觀賽不同，日本的應援團集中在外野，主要以手勢、鼓聲和小號應援，不使用麥克風，避免影響他人平穩觀賽。

應援道具尺寸有限制

可以帶國旗進入東京巨蛋，而旗幟、海報、國旗等應援道具以不遮擋他人視線為準，超過座位尺寸的應援用品也禁止使用。過去曾有台灣民眾誤以為國旗遭沒收，其實是因為國旗太大擋到別人。東京巨蛋官網明確指出，需2人以上手握的物品，即視為違禁物品，且須注意援物品僅限於支持球隊和運動員，主辦方有權禁止違背公序良俗或誹謗中傷的應援用品。

場內全面禁菸

東京巨蛋場內實施全面禁菸，以避免吸菸室人多混雜。需要吸菸的觀眾須申請重新入場，並前往指定吸菸區。

禁帶罐裝飲料

東京巨蛋全面禁止攜帶酒精性飲料、玻璃瓶或罐裝飲料入場。過去提供的倒進紙杯服務已取消，違規飲料需現場喝完或交給工作人員。至於保溫瓶，容量不得超過1000毫升，安檢人員可能會要求當場喝一口。

全面電子支付

東京巨蛋現已全面實施電子支付，僅可使用信用卡或西瓜卡（Suica）等交通卡，不再支援現金支付，觀賽球迷要提前做好準備。

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