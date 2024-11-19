勞動部19日日公佈勞動力發展署北分署公務員疑遭霸凌輕生一案的調查報告，並指相關調查「無法證明當事人有遭受長官職場霸凌情事」。對此，時代力量黨主席王婉諭批評勞動部前後矛盾、邏輯破洞、包庇縱容；她強調，面對一個年輕生命的逝去，勞動部的選擇和作為，讓人完全無法接受。

王婉諭指出，根據勞動部調查，當事人確實面臨工時長、人力不足、獨自承擔過多工作等問題，並長期處於孤立無援的狀態。然而，調查報告卻以「無法證實反應人力不足或長官過度要求」為由，否認職場霸凌的存在。

她批評，這份報告內容充滿矛盾，勞動部一方面否認職場霸凌的存在，卻又同時認定涉案分署長存在「大聲咆哮、怒罵貶低同仁」、「要求下班及假日隨時回應LINE，否則翌日責問」、「質問檢舉他個人行為的同仁」等多項霸凌行為，怒轟勞動部選擇在個案層面迴避責任。

對於勞動部的調查報告，王婉諭就批評，這到底是什麼莫名其妙的結論？根本就是避重就輕、轉移焦點，而勞動部的調查結果不僅無法對逝去的年輕生命負責，也無法讓基層勞工感到安心。

不僅如此，勞動部長何珮珊還在今日記者會上語出驚人表示，分署長確實讓同仁感受到職場霸凌，但這並非當事人選擇結束生命的直接原因，這也讓王婉諭質疑，「何珮珊是何德何能斷定，長期處於這種霸凌環境的當事人不是因此選擇離世？」

王婉諭呼籲，立委們應在明日專案報告中，把這個問題問清楚，別讓一條生命就這麼白白的離去，確保事件真相不被掩蓋。同時，她強烈要求何佩珊部長，停止對涉案分署長的包庇行為，別讓勞動部繼續淪為基層公務員的惡夢！