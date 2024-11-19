勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，造成基層同仁在辦公室輕生，部長何佩珊今(19日)出面開記者會公布調查結果，但遭外界質疑為何謝宜容不用出面，對此何佩珊給出答案，卻反而引發第二波炎上。

何佩珊今天召開記者會說明調查結果，開頭先鞠躬，向吳姓基層同仁與其家屬致歉，講到一度哽咽，卻稱管理方式不是同仁離開原因，且無法證實霸凌事宜，但的確管理方式及情緒控管不當，因此依《公務人員考績法》議處。

記者會上全程不見當事人謝宜容，有媒體發問，為何謝不出面親自說明、道歉，何佩珊竟回應，事發後謝宜容壓力也非常大，達到需要諮詢、就醫的身心狀況，「必須體諒她的身心狀態，等到合適時機再來安排」。

何佩珊答案果然引發二度炎上：「霸凌者身心受創，我看了什麼」、「誰來體諒受害者身心狀態」、「體諒個屁啦，就是後台硬」、「勞動部跟廢死聯盟一個樣，保護加害者，羞辱被害者」、「噁心到不行」、「敢做出這種調查報告，是誰給的勇氣」、「出人命了是要體諒什麼」、「要大家體諒霸凌者，第一次看到」。

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