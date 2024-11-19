12強棒球賽結束，中華隊成功晉級4強前進日本東京，不過回歸現實台北大巨蛋漏水問題遲遲未解，台北市體育局19日表示，今日再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘，將依「台北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定回溯至13日，共開罰遠雄70萬元 ，並納入年度營運績效評估嚴格考核。
體育局長王泓翔說，市府已於12日針對大巨蛋漏水問題，開罰遠雄巨蛋公司120萬元，並嚴令限期改善否則繼續開罰；而經連日派員勘查，今日再度發現大巨蛋場館屋頂持續性滲滴水並形成水灘。
王泓翔表示，將依「台北文化體育園區－大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定，回溯至13日，二度開罰遠雄70萬元，目前累計罰金達190萬元，也將要求遠雄限期杜絕漏水問題，未能改善將持續按日10萬元累罰，相關缺失均詳細記錄，將納入年度營運績效評估嚴格考核，連兩年未達70分則予以解約。
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