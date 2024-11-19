2024世界棒球12強賽昨（18日）在台北大巨蛋上演台古大戰，雖然中華隊早已確定晉級，但全員仍表現優異，以2:0全面完封古巴隊，獲得全場掌聲與肯定。不過在比賽過程中，場邊竟然有台灣球迷和古巴球星德瑞克（Yadir Drake）大玩傳接球，引發討論。

回顧昨日比賽，在8局下半，中華隊攻佔1、2壘，無人出局的情況下，古巴隊叫出了暫停，就在投手與教練團開會討論的過程，古巴隊的球星德瑞克，竟然和外野的台灣球迷大玩傳接球熱身，兩人你一丟、我一接，來回好幾遍，有趣的畫面全被導播拍了下來。

就連主播王翊亘「奶哥」都忍不住笑說：「哈哈傳接球一下，賺到喔！」認為由上往下丟球的角度比較困難，大讚這位球迷「高手在民間！」一旁的資深球評「曾公」曾文誠也說，「學起大聯盟來了！這球迷接得很有底子！」

該畫面也瞬間在Threads上造成瘋傳，在截稿前，一共飆到8.7萬次的觀看量。殊不知還釣出球迷本尊親自回應。另外，他也發文分享，早在2023年的WBC經典賽就被德瑞克的喜感而圈粉，當時還要到了對方的簽名球，「可能因為緣分讓他選中跟我KGB（catch ball的諧音簡寫）！」讓眾人好羨慕。