內政部性別平等教育委員會19日在中央警察大學舉行第一屆第三次會議，由劉世芳部長主持。劉世芳也在會前邀請6位警大實習總隊、社團聯合會學生幹部座談，關心同學學習生活情形。

劉世芳表示，內政部所屬的警大、台灣警察專科學校校務運作，必須符合去年通過的「性別平等教育法」規定；尤其警大也是依「大學法」設立，應和其他大學一致，積極確保各項學生權益。

劉世芳指出，今日會議討論憲法法庭判決警察人員考試規則規定「女性不及160公分為體格檢查不合格」違憲的後續辦理事宜，同時也確認警大、警專的性平教育委員會委員內外聘人數、性別比例調整，以符合相關法規規範。另會中也討論未來內政部對於兩校性平教育工作的考核規範，以持續精進性平業務。

劉世芳提到，為了提升警大、警專學生學習生活環境，昨日邀集兩校校長討論，於明年度編列經費7,915萬餘元，在明年底前將兩校學生宿舍全面裝設冷氣，提升同學校園居住環境。