北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正是北韓檯面上目前最有權勢的女人，竟有人膽子大到對她發出批評言論！南韓專門報導北韓動態的網媒日前報導，今年10月金與正曾就平壤上空再度發現南韓無人機入侵發表強硬談話，2名北韓居民對她發出批評之詞，隔天2人被捕，連家人也因此失蹤，令當地居民備感不安，就怕受牽連。

由脫北者經營的南韓網媒《每日北韓》（Daily NK）本月5日報導，住在北韓黃海南道首府海州市的消息人士透露，道內有2名居民10月中旬看到金與正就平壤遭南韓無人機「滲透」事件發表談話後批評。這2人是交情好到可以私下一起評論國家時政的密友，2人10月中旬碰面時抒發對於近期兩韓局勢緊張的憂心之情，言論包括「如果發生戰爭，這個國家很快就會滅亡。若戰爭爆發，所有人民都會逃到南韓與中國」。

2人也討論了近期北韓領導人金正恩不再追求兩韓統一的言論與措施，與前兩代領導人金日成、金正日時期比較，當時「我們所有人都以統一為目標，但如今國家不再追求統一，半途而廢，國家落了一半，我們的希望也破滅了」。

不僅如此，這2位「諤諤之士」還針對無人機入侵北韓後率先批評南韓的金與正發出蔑視女性的言論，例如「我可不想看到一個穿裙子的女人如此張狂大搖大擺」、「女人家懂什麼」，同時多次批評執政當局「難道不該好好觀察百姓承受的苦難與國家的經濟狀況嗎？難道不應該多多給予我們百姓一些幫助嗎？」。

這些談話遭到另一名居民無意間偷聽並向北韓統理情報暨祕密警察的國家安全保衛省舉報。2人談話隔天就遭到逮捕，就連2人的家人也一夜之間消失不見，此事令當地居民陷入錯愕驚恐。報導指出，這類言論絕對會惹惱平壤當局，2人的家人可能被送往關押政治犯的集中營或者流放到偏遠地帶。

南韓《朝鮮日報》引述《每日北韓》報導此事時指出，北韓黃海南道位於北韓西南部沿海，與南韓接壤，海州市常有居民遭到逮捕。消息人士說，外界長期認為海州居民「腦筋很清楚」，最近海州市也有一人私下飲酒時批評時政而遭保衛省抓走。