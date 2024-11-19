台灣急診醫學會今（19日）下午3時於台北君品飯店舉行「1119台灣急診日慶祝活動」，並頒發年度最具影響力的《EMS金梧桐團體獎》給予台北市消防局緊急救護學院。該獎項由消防局莫懷祖局長親自領獎，並感謝學院在急救領域的卓越表現。

消防局指出，金梧桐獎的名稱來源於金色鳳凰，象徵著救災救援的精神，而梧桐樹作為鳳凰棲息之所，意喻該獎項頒發給在急救醫療服務中具有開創性、影響力與利他精神的個體或團體。緊急救護學院在激烈競爭中脫穎而出，憑藉其多年來的努力與成就，成功摘下此榮譽，充分顯示其在全國急救體系中的領導地位。

緊急救護學院自2013年啟動規劃，經過三年精心設計與建設，並參照臺大醫院的訓練模式，於2017年落成啟用，設立高擬真模擬醫學訓練基地。學院不僅為消防局內部員工開設多樣的訓練課程，並且積極將其創新訓練方法與課程，無私地分享給全台各地的縣市，推動國內急救技術不斷進步。

消防局強調，緊急救護學院在推動全國高品質CPR訓練（HP-CPR）、院外骨針施打、創傷性腦傷（TBI）急救及進階呼吸道救命術（AALS）等課程中，發揮了舉足輕重的角色，並且創立多項前瞻性的課程如正念、溝通技巧與遊戲式教學法，受到國內外同行的廣泛關注與肯定。學院的成功吸引了來自中央及地方政府，甚至國際城市的參訪，並且使臺北市政府消防局成為首個獲得「美國國家救護技術員協會到院前創傷救命（NAEMT PHTLS）」認證的消防機關。

消防局指出，學院的獲獎背後，除了感謝衛生局與各急救責任醫院的共同努力外，台北市消防局醫療顧問委員會的協助也至關重要。委員會憑藉集體智慧，為學院提出寶貴建議，並推動了一系列改善政策，從而提升了台北市的急救服務品質。

展望未來，消防局表示將以美國西雅圖復甦學院為標竿，努力將緊急救護學院打造成亞洲頂尖的急救復甦學院，持續提升教育訓練，並培養更多專業急救人才，為提高台北市的急救服務品質奠定堅實基礎。

自1999年成立全國首支「金鳳凰專責救護隊」以來，台北市消防局已成功拯救1,691名OHCA病患，並在今年已經救治並康復120名OHCA病患，實現了蔣市長所提出的「緊扣生命之鏈，重建最會救人城市」的政策目標，並為打造宜居永續城市的願景作出了重要貢獻。