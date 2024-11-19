大陸河南洛陽日前有女子和好友去泡溫泉，女子看見一開始的泉池水太髒要求更換，後來被工作人員帶到另外一池，而該泉池還在維護當中，豈料，女子不慎失足掉落池子內，高達70度的池水讓女子猶如燙豬毛般，雙腿上的皮都被燙傷，女子也住院17日，還自行天墊付了9萬多元人民幣(約新台幣40萬元)的醫療費，可是溫原店家至今仍未有意願賠償醫療費。

綜合陸媒報導，河南洛陽有王姓女子和友人去泡溫泉，當時她與友人被安排的泉池，她感覺水很髒，於是和工作人員表示要更換，後來經由指引前去另外一處泉池。

王女則先放入1腳，發現該池的水溫高且燙腳，豈料，在她要將腿收起來時，不慎掉進池子內，她的腿猶如燙豬毛般，2、3秒鐘腿上的皮都掉了。

王女後來才得知，該泉池是在高溫消毒，對此，她不滿認為，該泉池都無警示標誌，害她中度燙傷住院17天，且9萬多元人民幣(約新台幣40萬元)的醫療費都是她自行先墊付，而該溫泉店家卻尚未賠償。

店家經理則回應，由於王女被燙傷的池子，有3個泉池是連在一起，剛好正在維修，且其他2個池子有貼上維修告示，當時維修的池子水溫有70度，而王女剛好去了中間那一個，而王女會有嚴重燙傷，是因為王女自己不小心跌入池子內，不過她也說，大家都有責任，目前雙方私底下都在協商。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「沒有安全警示就是商家的問題」、「有不小心的成分在裡面？即使是完全不小心，好像你們就可以撇乾淨一樣」、「在工作人員的指引下來的另一處湯泉，還說不是商家的責任？」、「溫度多少其實已經不重要了，因為人已經受傷了」、「太可怕了。在外不清楚情況，要處處小心」、「你家的溫泉高溫消毒期間是可以試水溫的？」、「維修為什麼要對外營業？不加護欄？」。