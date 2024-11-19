南投縣境內有73.91％是國土保育區，縣府認為應比照公共設施標準辦理徵收，或建立補貼機制。（楊靜茹攝）

《國土計畫法》預計明年5月1日正式實施，雲林縣長張麗善認為，農地未來發展的犧牲不應僅靠短期、非常態性的政策補貼及補助，19日向立委遞交陳情書，要求增訂《國土法》第32條之1，把「農地貢獻度」納入《財劃法》分配基準。

針對張麗善的主張，南投縣政府認為，國土保育地區與農業發展地區所產生的外部效益，屬國人共享，具備準公共設施性質，應比照公共設施標準辦理徵收，或建立補貼機制，使內部成本外部化，以符合社會公平；另考量糧食安全，針對國保地區作農業使用之土地，應比照農業發展地區納入農政資源投入及農業對地補貼。

南投縣政府也重申，1月18日完成國土功能分區圖草案之審議，過程中有200多人次提出陳情，有關國土功能分區圖草案，將待《國土法》相關子法與配套法令完成修訂，中央就民眾疑義提出妥適處理方案，且南投縣議會同意，才會報送國土功能分區圖草案予中央審議。