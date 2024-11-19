2024嘉義縣商圈聯合購物節圓滿結束，今年創下4.5億消費金額，日前縣府舉辦直播抽獎時，汽車得主莊小姐電話無人回應，今（19日）莊小姐開心領走70多萬元進口油電汽車，透露她因為遭人追撞，送機車去維修，沒想到竟成為大獎汽車得主，非常意外又開心。

嘉義縣政府整合16個商圈及觀光工廠協會推出聯合購物節，活動期間消費累積金額4.5億，今舉行抽獎頒獎典禮。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府整合16個商圈及觀光工廠協會推出聯合購物節，活動期間消費累積金額4.5億，今舉行抽獎頒獎典禮，汽車得主莊小姐說，之前因為車禍而前往民雄商圈嘉大車業修理機車，花了近1萬6000元，直播抽獎那天正在上班，才沒接到縣長翁章梁電話，下班後看見手機有許多車行未接來電，經查詢才發現自己中獎，半信半疑之下，還上官網查證，確認自己就是幸運兒。

今莊小姐坐上與得獎汽車同款試駕車，發動引擎感受一下駕馭感，翁章梁也坐上副座，同享喜悅，莊小姐說，因為汽車來的很突然，目前尚未決定車子要給哪位家人。

嘉義縣政府整合16個商圈及觀光工廠協會推出聯合購物節，活動期間消費累積金額4.5億，今舉行抽獎頒獎典禮。（呂妍庭攝）

翁章梁說，莊小姐因為修理機車而獲得抽獎機會，從100多萬筆登錄序號中幸運抽中最大獎，可謂名符其實的因禍得福，感謝消費者支持嘉義商圈及各大觀光工廠，活動也成功帶動整個嘉義商圈，希望全台民眾可以繼續來嘉義旅行購物，發掘嘉義商圈的特色。