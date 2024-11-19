大陸河南桐柏縣程灣鎮曹河村於 2024 年 2 月 12 日晚間發生一樁致命的撞樹車禍，尤姓男駕駛當場身亡。蹊蹺的是，肇事車輛沒有煞車、安全帶沒繫上，安全氣囊也未爆開，引起警方的高度懷疑。

經查閱沿路監視器畫面，警方發現事故發生前，有一輛白色汽車緊跟肇事車，事故後，白車駕駛下車協助，將死者抬出車外。經詢問報案人胡某暢，發現他是死者的表兄弟；而白車駕駛，則是鄰縣南陽唐河經營修理廠兼二手車交易的胡某，而死者所駕駛的越野車，就是來自胡某的車廠。

桐柏縣交警大隊事故中隊中隊長增根指出，調查發現肇事車輛的保險金額提高，車上人員責任險與車損險合計約五六十萬元，且在保險生效的第一天就發生事故。

警方深入調查後發現，2024 年春節前，胡某、胡某暢及死者三人聯手製造多起車禍，藉由虛報損失、低價維修，詐領理賠金 90 餘萬元，直到車手失手撞樹身亡後，才被警方揭發犯罪。

與此同時，警方也破獲另一個由李某領導的車險詐騙集團。警方調查發現，李某自 2020 年起，以「唐城汽車維修店」為掩護，提供車輛並僱請康某、張某等人作為車手，製造追撞等單方事故詐騙保險，並在事成後支付每起事故 1000 元至 5000 元做為報酬。

目前，三起保險詐騙集團共逮捕到案 16 人，均已採取刑事強制措施，警方已追繳贓款約 130 餘萬元，案件仍在進一步偵辦中。