前民進黨立委余天女婿陳鑒當車手，因與被害人調解賠償，新北地院12日依詐欺罪處有期徒刑2年、緩刑5年，但國民黨新北市議員林國春接獲1名陳姓被害人陳情，被陳鑒所屬詐騙集團騙走560萬元，根本沒有和陳鑒所屬詐騙集團和解，甚至一毛都沒有拿到，竟讓陳鑒輕判。對此，新北地院表示，「本件調解不公開，關於調解部分，尊重當事人的發言。」

林國春轉述被害人陳男說法表示，「我不知道該怎麼辦？一輩子的積蓄，年邁母親的老本，就這麼全被詐騙集團騙走了！」行動不便的陳男表示，日前他在臉書上面誤信詐騙集團的股票投資廣告，陸續面交5次、共560萬元，給詐騙集團車手，陳男後來驚覺有異，於是報警並與警方配合，順利查獲收款車手。

陳男憤怒的表示，本案一開始就是他前往警局報案，並與警方配合，才將這一個詐騙集團成員一網打盡，而法院開庭審理期間，有關自己受害部分，已在警局內說明清楚，並製作完成了筆錄。他說，地檢署檢察官也依據該筆錄指揮偵辦這個案子，所以當時法院開庭審理時，自己認為應該不用再特別出庭，沒想到這一個舉動卻讓他求償無門。

陳男表示，「後來接到法院調解庭的通知出席，才發現陳鑒等一夥人與其他被害人已完成和解賠償事宜。」陳姓被害人說，當時知道這個結果時，非常意外，當庭詢問調解庭法官，他的部分為何沒提到？沒想到法官不置可否，也沒有進一步說明，然後過沒多久，就接到陳鑒已與被害人達成和解，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年等判決書。

陳男難過地說，自己是身障人士，賺錢原本就不容易，加上年邁的母親將老本放在他這邊，全部被陳鑒等人的詐騙集團騙光光。他說，其他受害者調解庭都拿到賠償金，只有他一毛錢都沒有，也因為陳鑒有高人指點，先與其他被害人達成和解，所以法院才會有判刑2年、緩刑5年的輕判，但連收錢的基層車手都被判4年10個月，車手頭怎可以判這麼輕？

林國春表示，因為一個審理庭沒去，導致被害人無法求償，致被害人的權益於何處？這樣子合理嗎？台灣的司法到底是不是死了？他痛批，這些騙子哭窮，說自己沒錢賠償被害人，卻聘請10多位律師辯護，尤其是陳鑒所聘請的大律師，居然還有前最高法院檢察官、前高等法院檢察署檢察長身分的大律師。

林國春氣憤批，原來法院會轉彎，車手頭真的很好當，被抓到後判得居然比基層車手還輕，是不是背景很重要？是不是選對邊站就無風無雨，日子可以過得高枕無憂？他說，陳男被騙560萬元根本沒跟詐騙集團和解，但法院視而不見，甚至以陳鑒坦承犯行、與被害人達成和解等理由來輕判，真令人匪夷所思。

林國春強調，他會協助被害人上訴，提供一切的法律協助，打破這種有錢判生無錢判死不合理的判決，為基層民眾爭取應該被法律保障的權益。

新北地院表示，告訴人或被害人如對於本判決不服者，可以具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間計算是以檢察官收受判決正本的日期為準。