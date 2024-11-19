桃園30歲菲律賓移工馬克去年7月17日與女友蜜雀兒發生口角，以螺絲起子刺死蜜雀兒。為毀屍滅跡，他將內臟取出切成小塊沖馬桶，還割下她右小腿棄屍。桃園地方法院國民法官依殺人罪判處無期徒刑，可上訴。

桃園地檢署調查，馬克質疑蜜雀兒另結新歡，去年7月2人在蜜雀兒宿舍房間內談判，期間馬克不滿以手掐住女友脖子，讓其無法動彈，再從口袋拿一字型螺絲起子往她的腹部、胸口、頸部狂刺。蜜雀兒左上肺葉、左心室被刺穿，大量出血死亡。馬克為毀屍滅跡，竟找到刀子對屍體開腸剖肚，取出臟器，並將其切成小塊，丟到馬桶沖掉，右小腿也被切除。並取走蜜雀兒手機、金融卡。

國民法官認為，馬克僅認為與蜜雀兒有感情糾紛，就下手剝奪蜜雀兒的生命權，犯罪所生損害極大，且手段冷血、殘酷，所為應予嚴厲非難。考量馬克雖始終坦承犯行，但未與被害人家屬和解，也未見有何悔意，加上量刑前社會調查鑑定報告書認為，馬克有低度矯正教化可能、低度再社會化的合理期待、高度再犯風險，因此量處無期徒刑，並褫奪公權終身。

至於馬克另外支解屍體，不僅使死者難安，也對家屬造成莫大精神痛苦，依損壞屍體罪處有期徒刑4年6月，竊盜罪4月，得易科。並於執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。