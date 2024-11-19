香港影后張曼玉演出過《旺角卡門》、《花樣年華》、《阮玲玉》等多部經典電影，憑藉精湛演技拿下5屆香港金像獎影后、4屆台灣金馬獎影后殊榮，是影壇一大傳奇。儘管已經60歲，但日前出席活動時，狀態依舊維持相當好。近日她與另1女星宣傳新劇時，竟被觀眾誇讚「比張曼玉美」，意外引發討論。

同樣是香港影后的59歲知名女諧星吳君如，近日宣傳新電影《我談的那場戀愛》出席謝票活動，怎料，在其中一場見面會問答環節上，一名女觀眾興奮的傳達對吳君如的喜愛，對方語重心長表示：「我一直覺得妳特別特別美，就是吳君如姐姐，我覺得妳比張曼玉美很多很多。」

女觀眾大讚吳君如美貌。（圖／翻攝自微博）

聽完女觀眾的讚美，吳君如有點尷尬地低下頭思考應該如何應對，一旁導演何妙祺緩頰：「各有各的美。」但這名觀眾還很堅持強調：「是真的！」，吳君如則笑笑幽默回應：「我都不知道怎麼反應了！」並補充自己和張曼玉「不同類型，完全不同類型」，機智化解比較問題。

見面會畫面曝光後，有不少網友認為這名觀眾的發言不當，讓現場氣氛尷尬，網友批評：「吳姐高情商化解低情商拉踩引發的尷尬局面」、「莫名其妙被比較，兩位當事人並不會快樂」、「美就美，為什麼非要跟另一個人比呢？」、「路演怎麼總有一些尷尬的發言」、「這聽的人也不會覺得開心吧」、「吳君如是搞笑天才，張曼玉是演技之神，沒法比~」、「蠢壞觀眾」。