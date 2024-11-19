漢來飯店事業群斥資15億元全面改裝，全台最受富豪菁英期待的全新頂級度假酒店─漢來日月行館19日正式亮相，作為漢來飯店事業群首次進軍日月潭的頂級度假飯店品牌。漢來日月行館以獨特地理位置，帶來一覽無遺的270度湖光山色，93間精緻客房與套房巧妙融入四季的自然變化，提供一泊二食住宿體驗，重新定義頂級度假標準。

漢來日月行館每間客房均設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池，足不出戶即可欣賞日月潭的壯麗風光。房型面積從15至108坪不等，內裝以自然木質元素搭配沉穩色調，營造舒適且放鬆的空間氛圍。所有客房均配備頂級設施與備品，配置智慧旅館電視系統搭載投影功能、席夢思頂級床墊、Aesop沐浴備品、Dyson吹風機、Devialet音響、Samsung QLED電視及Nespresso Zenius膠囊咖啡機，並自水里蛇窯訂製專屬茶具，衛浴空間則採乾濕分離設計，配備TOTO免治馬桶，全面提升使用便捷性與舒適度，打造無與倫比的住宿體驗。

漢來日月行館精心打造多層次的頂級餐飲體驗，滿足各種味蕾喜好。飯店2樓的日月軒與四季兩間餐廳，將全球珍饌與在地食材巧妙結合。日月軒以漢來美食享譽的中式廚藝為基礎，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐，搭配甄選茶品與佳釀，餐後更驚喜呈上精緻法式甜點，餐廳設有獨立圓桌包廂，為追求隱私賓客，提供專屬宴會空間。

漢來日月行館每間客房都供應源自深達1,600公尺的碳酸氫鹽泉，水質純淨、無色、無味，被譽為台灣最純淨「美人湯」，泡完後皮膚更加白嫩，還能增加血液循環、舒緩緊繃感，讓每一位入住旅客都能舒適自在，飯店也精心打造多元休閒設施，滿足旅客的放鬆需求與享樂心情。溫泉大眾浴池與健身房即可俯瞰湖光山色，讓每一次健身或舒壓都成為享受自然的時刻，頂樓戶外無邊際泳池宛如延伸至日月潭的湖面，讓人在碧波間感受視覺與身心的極致放鬆。

漢來日月行館11樓首度引進SOCIÉ Spa，為追求極致放鬆的旅客帶來前所未有的療癒體驗，結合自然美景與奢華護理的湖景SPA，融合日本施舒雅60餘年美容專業與英國頂級芳療品牌ESPA，打造全方位的身心靈舒壓之旅。SOCIÉ Spa 提供全球熱銷的香氛能量按摩課程，從感官測試開始，為賓客量身挑選精油；更推出專業的臉部保養及Head Spa頭皮護理，深層放鬆現代人因壓力而疲憊的身心。在日月潭壯麗景色與設計精緻的隱密空間中，每位旅客都能感受到五感並行的幸福體驗。

李瑋珉設計師將「靜動相融」的理念貫穿於漢來日月行館設計中，全面改造地上12層、地下3層飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，將歐式動線Ground Floor概念首度引入台灣，建築外觀採用造價超千萬的三道屏障，來創造層疊的光影流動。屏障隨著光線變化，交織出若隱若現的空間層次，李瑋珉以其精湛的造境手法，使飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間。