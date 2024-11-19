潛艦國造相關爭議不斷。前海軍上校郭璽18日在直播爆料，國造潛艦某個「心臟」裝備，「因為中共干預」，德國製造商已決定不再賣給台灣，此舉恐將影響打造第2、3艘潛艦的進程。對於郭璽的言論，台船公司早已聲明「均不予回應」。網友直酸，反正發現有瑕疵推給對岸就對了？粉專也批：「真爛的藉口！」

根據《自由時報》的軍武頻道報導提到，郭璽在18日的直播中表示，潛艦國造第2條船、第3條船想要全部完成，像海鯤號這樣簽完約，「是有困難的！」因為其中有一個最重要的裝備，製造商已正式發函給台船說「不賣了」，因為「中共的干預」。他更直指，海鯤號的「心臟」有一樣裝備「製造商不賣了」，如果真的不賣了，當初「德國轉英國」的這條路線將斷線，我方曾尋求其他解決方案，但「德國不同意」。

郭璽強調，這是「外國人」告訴他的訊息，為了維護國家利益著想，「我不能講太明！」但他直呼，國防部長顧立雄、海軍司令唐華、前國防部參事邵維揚中將、台船董事長黃正弘「都知道我在講什麼！」

郭璽曾在4日的直播中直言，海鯤號海測絕對不會在明年3月實施。他質疑，如果海鯤號「每一個測試都要依照標準程序做完的話、合於規定的話，都通過了，我認為明年下半年都很勉強！」郭璽指出，海鯤號光是所謂的「整合系統」就有問題，不是多花幾天就能解決。

粉專「誰比朕更有力」轉發此消息，痛批：「真爛的藉口！」網友表示「竟然沒事先得知德國出售的意願，民進黨之前編了那麼多後續幾艘潛艦的預算，是在亂編的啊？」、「有沒有可能，現在發現海鯤號有重大瑕疵，推給共產黨，就不需要有人負責，該賺的撈，該喝的爽，拍拍屁股，台灣人的錢」、「難怪只能在岸上剪綵」、「反正完不成、有問題，都推給中共就對了」、「第1艘都還不知道怎麼樣，還要談第2、3艘？」