女星小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚，恢復單身後把演藝重心轉向直播帶貨，甚至一度宣布淡出台灣演藝圈離台。近日她跟著王雷的直播團隊，前往大陸重慶工作，過程中被懲罰吞下「炸紅花蛇」，驚嚇表情曝光。

小甜甜近期跟著直播團隊一起到重慶，坦言出道18年來什麼樣的懲罰都碰過，也吃過很多可怕的東西，「但吃炸好完整的整條蛇倒是頭一次！」，這次在重慶玩遊戲輸了，因此意外解鎖吃蛇成就，「牠叫紅花蛇，眼睛、舌頭、身體都還在，我玩終極密碼輸了得吃～我實在太幸運了…..1到100然後6個人玩我居然中獎了啦！」

小甜甜遊戲輸了，接受吃蛇懲罰表情猙獰。（圖／翻攝自小甜甜 臉書）

從小甜甜曬出的照片中可見，準備吞下去的時候，她臉上忍不住露出驚恐表情，面部猙獰皺在一起，身邊的團隊成員也都驚呼連連，從合照中可見一行人感情融洽，小甜甜也分享心情表示，真的很感動準備要懲罰時師父王雷跳出來說要陪著一起吃，「這真的就是團隊精神，偷偷跟你們說別想牠是蛇，口感超酥脆挺好的」。

小甜甜強調團隊大家充滿了愛跟互相，「最重要的是我們凝聚在一塊的心，誰也無法動搖，重慶目前10度下雨超冷～準備回家囉！」。貼文也引發許多網友留言鼓勵：「重要的是，妳有活出豁達開朗的心，加油」、「加油，希望下次再看到妳跟王雷他們一起直播」、「加油小甜甜，師父很好陪你一起吃，下次直播見」。