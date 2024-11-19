頂著碩士學歷、知名科技業工程師光環的台南年輕科技男，擁有人人稱羨的光環，卻因重度憂鬱，屢屢持刀刺向自己；該個案被通報到台南市心理衛生中心，在諮商心理師陪伴、開導下，男子這才娓娓道出想殺死在原生家庭的自己，才能重新開始，經長時間諮商，目前已走在復原的路上。

現代人身心壓力大，求助相關心理諮商者不少，台南市目前有3處心理衛生中心據點，提供專業服務滿足需要關懷的個案或民眾。根據統計，15-24歲死亡率從2013年每10萬人口5.2人，逐年提高，去年已達10.9人，增加2倍，台南市心理衛生中心也發現，多數人仍會因不想被貼上標籤，或是認為有病才需要求救，未必曾向外界拋出求救訊號。

這名20多歲科技男屬於後者，因憂鬱就醫，卻礙於服藥關係而產生嗜睡問題，導致工作無法集中，工作表現備受質疑，旁人都不解，明明擁有一身光環的他，怎麼會這樣？他也不堪旁人疑問眼光，身心陷入谷底，卻抗拒尋求心理諮商，屢次自傷，最近一次持刀刺向自己，傷及器官，這才開始接受諮商心理師的諮詢。

據了解，諮商心理師透過引導，釐清男子想殺死自己，一切都與原生家庭有關，透過不斷陪伴、傾聽，也讓男子體悟，除了傷害自己，其實還有其他方式能獲得重生的可能，男子透過運動、信仰等方式，配合固定回診服藥，逐漸導回人生正軌。

心衛中心諮商心理師提到，近來頻傳很多大學生尋短，其實當中不乏學生只是在關鍵時刻，沒有人拉他一把，這名心理師就曾遇過有名大學生尋短，社團好友傳line聯繫不上，擔心她發生不測衝來，及時攔阻。心理師說，通常都會建議有不好念頭的人，家人、親友都要保持高度警覺，多一個動作，就能阻止憾事。

這名心理師也提到，最近也遇到一對遭詐騙千萬元的夫婦，丈夫幾度萌念尋短，妻子則陷入憂鬱，最後被通報到該中心，透過心衛社工、關懷訪視員家訪，心理師一周一次諮商，團隊接力陪伴、傾聽個案，及時接住這些個案，一個個拉回來。

衛生局也提到，除了心衛中心提供心理健康服務，衛福部今年8月推出「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，每人3次免費心理諮商，目前經費執行率70％，由於經費未用完，年底會被收回，仍要呼籲、鼓勵民眾多加利用。

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