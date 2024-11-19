宜蘭縣政府地政處在內政部舉辦的地政節中，獲得非六都縣市總考評績優獎、農村社區土地重劃績優獎、三維地籍建物整合建置考評特優獎及非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置考評優等獎，成績斐然。縣長林姿妙19日在縣務會議中給予表揚肯定並說，縣府全力推動智慧化地政服務，一起拚出宜蘭的好生活。

地政處地籍科長康錦昌表示，非六都縣市組總考評為地政處辦理地籍類、地價類、地權及公地行政類、土地徵收類、測量類、不動產交易類、市地重劃類、地政資訊類、住宅租賃管理類等各項業務的綜合整體表現，經內政部獲選為績優獎。

康錦昌指出，農村社區土地重劃則為地政處以生產、生活、生態三生理念推動農村社區土地重劃，規劃住宅需求並融入生態意象與農村景觀，設置停車場、廣場、綠地等公共設施，採用生態工法及地下化工程，營造宜居農村環境，獲得績優獎肯定。

他說，三維（長、寬、高）地籍建物整合建置考評獲得特優獎，縣府自2021年起，配合內政部「3D智慧國土計畫」，建置新成屋三維地籍產權空間圖資，並結合建號資料與三維國家底圖，提升地籍產權資料整合效益。

康錦昌接著說明，縣內合法建物17萬棟，現階段已完成14萬棟的平面位置確定，剩餘3萬棟明年可完成；2026年起將利用光達掃描測量儀器現場確定建物高度，將平面圖資轉換成3D立體模型，讓民眾輕鬆檢視建物面積、位置及各樓層權屬，改善傳統平面圖無法呈現高度資訊的限制，大大增進民眾便利性。

另，非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置考評為優等獎，將圖解數化地籍圖透過實測及套繪方式將圖籍轉換至1997座標系統，經由不同座標系統整合，大幅提升國土資訊土地基本資料庫品質，並加速提供民眾相關圖資查詢的時效。

地政處表示，處室始終秉持「拚出宜蘭好生活」的目標，以保障不動產交易安全、提升土地利用效率為核心，致力於提供更專業、智慧化的地政服務；此次獲獎不僅是對地政處工作成果的高度肯定，也彰顯縣府在土地管理、農村土地重劃及地籍整合上卓越的服務成效。