許多人到日本旅遊時，都會趁著價格便宜到UNIQLO採買一番。一位網友近日準備到日本UNIQLO購物，不過由於他的衣服尺寸是較特殊的2XL，好奇日本UNIQLO大尺寸衣物是否和台灣一樣需要線上購物，貼文曝光後引發熱議，許多內行人坦言，雖然日本UNIQLO部分店家提供大尺寸衣物，但基本上仍和台灣一樣，需要透過官網購買，且不能退稅、留外國電話可能會被取消訂單。

原PO在PTT發文表示，他平時在台灣穿UNIQLO的尺寸都是2XL，都得透過線上購物，近期他計畫到日本旅遊，準備趁機搶便宜買個幾件衣服，好奇「請問日本的店全尺寸都會陳列嗎？還是跟台灣一樣，2L以上基本上都要透過日本官網購買？」

對此，許多人紛紛回應，「跟台灣一樣」、「不會全尺寸陳列」、「都要線上，店面只會到XL，跟台灣一樣」、「有些店舖會有大尺寸，比方說秋葉原，但不一定全部有」、「我都網路訂，店取大尺碼」、「實體店都沒有2XL，網路才有」、「沒有2XL，這次去空手而歸，已哭」、「大隻的人去日本買東西，真的會較吃虧，沒辦法」。

不少人則指出，大尺寸衣物除了只能透過網路訂購，還有不能退稅、可能被取消訂單的劣勢，「不會全尺寸陳列，大尺寸線上買不能退稅」、「網路訂過店取，扣款後兩天被取消訂單」、「外國人日本網訂要有被取消訂單心理準備，而且都不是當天就取消，要一兩天才通知，不知道審核機制到底是啥」。