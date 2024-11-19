泰國普吉島近日發生一起糾紛案件，一名外籍買春客與變性賣淫者在酒店客房內大打出手。根據《普吉島時報》報導，事件發生在普吉島帕通地區一間酒店內，當時一名外籍男子將一名泰國女子帶回酒店，準備進行性交易。不料，當雙方脫衣準備進行時，該男子才發現，眼前的「女子」竟是一名變性人。

隨即，該外籍男子拒絕支付事先約定的性交易費用，並要求對方立刻離開。對此，這名變性人感到被冒犯，認為自己已浪費了時間，便要求對方賠償。不過，對方拒絕接受，雙方情緒激動，於是爆發激烈爭吵並動手互毆。兩人甚至開始在酒店房間內丟擲物品，現場一片混亂。

事件隨後被爆料到社交媒體，引起廣泛討論。網民紛紛發表意見，有泰國網友認為，變性人未事先透露真實性別，應負有責任。一位網民指出，「坦誠告知對方真實身份並不丟臉，每個人都有不同的性癖好。」此外，普吉島今年2月也曾發生類似事件，一名泰國變性人因外籍男子未支付約定的費用，持刀威脅對方，情況一度惡化。

此事引發了社會對變性人賣淫的關注，並再次凸顯了性別與交易透明度的重要性。