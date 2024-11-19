美國軍武巨一諾斯羅普-格魯曼公司(Northrop Grumman)表示，己向美國空軍交付第1枚「防區內攻擊武器」（SiAW），用於性能測試。SiAW可裝入F-35的武器艙，它將為F-35的空對地打擊能力，立下重要的里程碑。

防衛部落格(Defense Blog)報導，SiAW目前還測試用，將驗證發射機(也就是F-35)與武器之間的兼容性，確保飛彈能夠成功攜帶和部署。

We’ve delivered the Stand-in Attack Weapon (#SiAW) test missile to the @usairforce – a key step in ensuring safe operation and integration of this advanced weapon system. Learn more: https://t.co/Dm91gYHf3Q pic.twitter.com/Gpx5n2kBDZ — Northrop Grumman (@NGCNews) November 18, 2024

SiAW 是增強美國空軍打擊能力的關鍵一步，特別是在「反介入與區域拒止」 (A2/AD)的環境下。所謂A2/AD是指某些地區國家的綜合軍事能力，這包括防禦體系與攻擊能力頗強，可能威懾或阻止美軍進入關鍵地區作戰。因此，美軍需要能夠突破A2/AD的武器。這類武器的特色是高隱身性、低攔截率。

諾格公司於2023 年9 月獲得SiAW的研發合約，此後一直在推進該武器的開發。之所以他們獲選，是看中該公司先前研發AGM-88G「先進反輻射引飛彈-增程(AARGM-ER)」的經驗，從諾格公司發布的照片也看的出來，SiAW與AGM-88G相當類似，兩種武器的飛行性能也應該接近。

飛彈兩側有加厚的平面，可以產生升力並取代傳統的機翼，僅在尾部有X形方向舵，如此可以節省裝載空間。總長4.06公尺，直徑29.2公分，發射重量467 kg。 飛彈內部超過一半的空間裝填新型固體燃料與引擎。前部尋標段採用模組式設計，速度應可達到3馬赫，飛行距離應有300公里。