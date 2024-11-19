有關高雄永安區玄德宮（泡麵土地公廟）主委反映，免費提供的泡麵遭民眾一次性拿取20碗泡麵。岡山警方19日以車追人後，經查竊嫌並非外籍人士，已通知兩名女竊嫌包含54歲蔡女、23歲林女到案說明，訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署。

警方調查，兩女住在北高雄，因為得知永安區有免費的泡麵土地公廟，所以相約到永安區玩，因為一時貪心，所以順手偷取泡麵。警方查扣遭竊取的泡麵，訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署。