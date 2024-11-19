南韓啦啦隊女神安芝儇，不僅是台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars的一員，還是隊上的舞蹈總監，大多數的應援舞蹈都是她一手包辦，滿滿的韓式風格，廣受球迷好評。沒想到安芝儇竟被爆料，球星吳念庭的應援動作，竟然是她喝醉時編出來的，讓大家通通笑翻。

昨日，回到家的安芝儇一如往常地開啟直播與網友們互動，還和這次來台支援的好友金泰琳同框PK。只見安芝儇相當開心，接連跳了葉保弟、王柏融的應援舞，逗得金泰琳哈哈大笑。

就在安芝儇準備跳吳念庭的應援舞時，一旁的正妹經紀人Sharon竟脫口爆料，「這是小安編的，這是她喝醉時候編的！」此話一出，粉絲都超級驚訝，紛紛在Threads上直呼：「難怪那麼難」、「喝醉都能編舞，最強外掛」、「真的厲害！」

Sharon事後也留言解釋：「也不算是喝醉啦！就是微醺的狀態，靈感來了！」據了解，來台發展的李多慧、李丹妃、邊荷律、趙娟週等多位啦啦隊女神，酒量都超級好，而且看到台灣的生啤酒都相當興奮，還不斷敲碗廠商可以找她們代言，也成為粉絲茶餘飯後的話題。

安芝儇為台鋼啦啦隊帶來滿滿的韓式風格。（圖／安芝儇IG）

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