交通部今舉辦「金安獎」頒獎典禮，表揚264個在道路交通安全領域中具卓越表現及辛勞付出的個人與單位，其中包括落實推動停讓行人及指差確認的資深公車駕駛長、在校園推動交通安全教育的導護老師、風雨無阻守護學童的導護志工、堅守崗位的義勇交警及鷹眼執法的交通警察等。

「沒想到開車開到得獎！」擁有40年開車經驗的首都客運駕駛長黃正德分享，公司常叮嚀注意行車安全，尤其轉彎時要再三確認安全才能起步，身為公車駕駛，深知這份工作的責任與挑戰，每天能將乘客安全送到目的地，就是堅持下去的最大動力，這次獲得優良職業汽車駕駛人獎，讓他更堅定未來方向，盼持續提升專業素養，提供安全舒適的乘車體驗，傳遞溫暖與關懷。

日前北市發生公車追撞案，黃正德說，那是個案問題，作為一位公車駕駛，「駕駛道德」與「正常生活作息」非常重要，無論政府規定多嚴格，都要以乘客安全為重，遵守相關規定。

新竹市警察局第二分局埔頂派出所警員王尹辰榮獲促進道路交通安全績優獎績優交通警察，去年7月至今年6月底，共取締3138件違規，包括酒駕、闖紅燈、違規停車、不依標誌標線行駛、無照駕駛、未戴安全帽等。

「取締的目的是希望大家都不要發生車禍！」王尹辰認為，取締違規只是行政手段，目的是希望養成用路人的優良交通習慣。他也期許自己成為有溫度的鐵腕人員，因此在執行稽查取締之餘，他也以自身經驗輔導民眾改善，避免民眾再次違規造成危險。

在桃園市大溪區擔任義交35年的林進壽，獲得促進道路交通安全績優獎績優義勇交通警察，他分享，加入義交後從基層做起，大溪是熱門觀光景點，假日車多易壅塞，他也支援交通疏導勤務。他認為，能堅守崗位，讓每位大溪民眾能快樂出門、平安返家，是支持他35年來的動力。

獲得促進道路交通安全績優獎的績優導護老師、台北市南港區舊莊國小學務主任陳柏中提到，學校透過課程，引導孩子上下學時觀察交通行為，引導從中思考如何改善，盼在孩子們身上種下交通安全的種子。

彰化縣員林國小志工張淑珍榮獲促進道路交通安全績優獎績優導護志工，她說，這是極大的肯定，學校志工團隊合作，在上下學時間護航孩子安全，看孩子快樂到校、平安回家，就是最感到滿足開心的時刻，志工們風雨無阻，保持熱忱的心互相支持，這不僅是她個人的榮耀，也是員林國小所有志工努力的成果。

交通部長陳世凱與金安獎優良職業汽車駕駛人獎得獎人合影。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

交通部長陳世凱表示，道安議題關乎國人寶貴的生命，更是各界關注的焦點，交通部應嚴肅正視，並且主動、積極的持續與地方政府及全民共同努力的課題，而道路交通安全更是每一天都在努力的目標，道安工作需要每位英雄支持，更希望每位駕駛、每位行人、每個用路人都可以成為真正的金安英雄。