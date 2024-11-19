近年來，南韓棒球實力逐漸下滑，曾於首屆世界棒球12強賽奪冠、第2屆獲得亞軍的輝煌歷史不復見，本次賽事更在預賽階段即遭淘汰，令人大感意外。日本媒體《AERA dot.》深入探討南韓隊實力衰退之原因，歸納出三項關鍵因素。

一、韓職水準下滑

日本媒體指出，韓職目前陷入「打高投低」的局面，大量打者打擊率突破三成，然而這並非打者能力提升，而是投手水準下降所致。加上「彈力球」與窄小的好球帶，更讓投手備感艱難。

此外，韓職投手缺乏穩定性，尤其是牛棚投手，其速球多在140公里左右，變化球控球與品質不佳。儘管曾入選國家隊，但在國際賽場上難以取得佳績。

二、人才儲備不足

南韓高中棒球員人數僅約4000人，遠低於日本十二萬人，甚至不到其三十分之一。南韓棒球採取菁英主義，導致潛力年輕球員難以獲得足夠機會與支持，整體三級棒球深度不足。

三、養成體系缺陷

南韓社會注重年紀輩分，這種文化限制了球員自主性。許多球員在教練嚴厲指導下無法發揮自身優勢，缺乏獨立思考能力，不利於球員成長。