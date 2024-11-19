經濟部今(19)發布2024年第三季製造業產值，共有5兆167億元，較去年同季年增逾1成，是連續3季正成長。主要行業表現都比去年好，僅有「面板即組件業」與「汽車零件業」兩個業別呈現衰退。

去年第三季製造業產值4兆5446萬，今年超過5兆，年增10.3％。經濟部表示，成長主要為人工智慧、高效能運算及雲端資料服務需求暢旺，加以消費性電子新品備貨需求增加，帶動資訊電子產業生產強勁。

資訊電子產業方面，「電子零組件業」產值較上年同季增加18％，其中的積體電路業產值攀升至1兆442億元，為歷年單季新高，年增幅更達25％，惟面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求走弱影響，產值年減4.3％。「電腦電子產品及光學製品業」受惠AI擴展，帶動伺服器等產品增產，產值5308億元，續創歷年單季新高，年增破43％。

傳統產業方面，「化學材料及肥料業」、「基本金屬業」雖仍受海外化學品產能開出、低價進口鋼品影響，但受惠產品價格上漲，推升產值增逾5％，「機械設備業」也小升1.4％。只有「汽車及其零件業」因燃油小型轎車市場需求動能不佳、汽車零件外銷訂單縮減，年減11.2％。

展望第4季，經濟部看好半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺、年終消費旺季備貨需求挹注，可望續貢獻生產動能。