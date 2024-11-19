台灣燈會將於明年2月於桃園市登場，觀旅局分2年編列3.6億元辦理，但綠營認為活動倒數3個月，卻僅用「辦理2025台灣燈會活動相關費用」16字帶過，講不清細節，遠超越一字千金，非常不負責任，提議擱置，藍營則細數鄭市府2016年辦理燈會缺失力挺張市府，並以人海戰術反對擱置。

桃園市議會19日審理交通局和觀旅局預算，國民黨團以優勢人力擋下多筆擱置，全日僅擱置觀旅局600萬元步道維護和120萬元團體觀光培力計畫，綠營改動議刪除，在3500萬珍珠海岸濱海觀光遊憩活動、1500萬雙城國際觀光推廣活動、549萬出國考察旅費、1990萬觀光基金會、120萬桃園智慧遊升級等5預算保留發言權。

其中綠議員黃瓊慧、王珮毓、許家睿和陳雅倫、魏筠、林志強、劉仁照接連指出，觀旅局僅以「辦理2025台灣燈會活動相關費用」16字就要討3億元，平均1字1875萬元，距離活動剩不到3個月卻未提供有哪些已發包的標案，也說不清中央補助進度和項目，質疑財務不夠透明，強調台南燈會斥資5億非常成功，桃園燈會一定不能輸，動議擱置提出更詳細的資料和執行計畫，以及絕不能讓青埔成塞車場。

藍議員舒翠玲則呼籲記取2016台灣燈會在桃園的血淚教訓，慎選合作業者，尤其委辦廠商保證金要繳清，避免下游業者如攤商權益受損拿不到錢還得自己打官司討公道，若重蹈覆轍局長要請辭以示負責。黃婉如則認為燈會準備工作不能因預算討論而延誤，強調燈會有助提升桃園市知名度和文化形象，應盡早落實。

觀旅局指出，燈會以「光的遊戲場」為靈感，70場次主舞台表演、燈會市集、流動廁所等委外案都已開標推進中，市府各局處向中央各部會爭取約6700萬補助，增設接駁車等，強調有信心吸引1500萬人次的賞燈人潮，並創造超越2016年的經濟效益。