衛生福利部樂生療養院是台灣第一間痲瘋病院，從1930年日據時期強制收容痲瘋病開始，1991年轉型綜合醫療服務，舊院區目前則在整修中，預計明年中到明年底完工。（賴佑維攝）

衛生福利部樂生療養院是台灣第一間痲瘋病院，從1930年日據時期強制收容痲瘋病開始，1991年轉型綜合醫療服務。今年9月接任院長的王偉傑說，目前有17個醫療科、40名醫師，希望善盡社區醫院角色，跟社區更緊密。

衛生福利部樂生療養院是台灣第一間痲瘋病院，從1930年日據時期強制收容痲瘋病開始，1991年轉型綜合醫療服務，舊院區目前則在整修中，預計明年中到明年底完工。（賴佑維攝）

樂生療養院1930年成立，一直到民國政府都是採強制隔離方式防治痲瘋病，最多破千名患者，目前剩下56人，且80歲以上超過4成。除了過往患者持續診治外，醫院也轉型綜合醫療服務。王偉傑說，許多人不知道樂生已轉型，甚至他就任院長時，還有同學訝異，王偉傑怎麼會到療養院。先前有救護車把車禍傷者送到療養院，傷者一度質疑救護車亂送。

衛生福利部樂生療養院是台灣第一間痲瘋病院，從1930年日據時期強制收容痲瘋病開始，1991年轉型綜合醫療服務。今年9月接任院長的王偉傑說，目前有17個醫療科、40名醫師，希望善盡社區醫院角色，跟社區更緊密。（賴佑維攝）

王偉傑說，療養院轉型後，目前包含基本的六科，以及骨科、中醫、洗腎等等有17個醫療科，檢查儀器包含電腦斷層、核磁共振等都有，他希望善盡地區醫院責任。王偉傑表示，醫院目前有40名醫師、156名護理師，他上任2個月以來，已招募7名專任醫師，希望讓民眾不管哪個時段就醫，都有想看的科別。王偉傑表示，地區醫院收費相對便宜，在分層醫療中也有該負擔的責任，希望民眾知道，會來就醫，才能找更多醫師、護理人員，在善的循環中，把民眾照顧得更好。

樂生療養院院區跨及桃園、新北，位於新北的舊院區有不少建物於日據時代興建，共有62棟歷史建築，2019年12月由行政院斥資10.7億元整修，預計明年年中到年底完成改善工程。目前中央傾向做成史料館，保存早年人權保障、傳染病演化等相關議題。