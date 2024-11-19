衛生福利部與經濟部共同舉辦的「2024國家藥物科技研究發展獎」，今天（19）舉行頒獎典禮，頒發藥品類、醫療器材類及製造技術類之金、銀、銅質獎，肯定得獎者卓越研發成果，彰顯國內生技醫藥產業研發實力與國際競爭力，未來將持續推動和支持生技醫藥產業的蓬勃發展，鼓勵更多優秀的團隊投入創新研發，期望政府與生技產業攜手，共同推動台灣成為全球生技醫藥研發重鎮。

今年共有34件申請案，包含幹細胞新藥、智慧醫療器材、可攜式快速檢測儀器及創新製造技術等多樣化產品參與角逐，其中22件榮獲入圍，最終有9件獲得國家級獎項，包括「藥品類」銀質獎2件、銅質獎1件，金質獎從缺；「醫療器材類」金質獎1件、銀質獎1件及銅質獎1件；「製造技術類」銀質獎1件、銅質獎2件，金質獎從缺，展現健康台灣的創新研發量能。

藥品類銀質獎由仲恩生醫科技股份有限公司獲獎，「Stemchymal®」應用於治療小腦萎縮症之人類異體脂肪來源間質幹細胞產品，在台灣神經罕見疾病的異體間質幹細胞藥物開發上具有領先地位。

藥品類銀質獎頒給昱展新藥生技股份有限公司，「治療鴉片類成癮症長效緩釋針劑 ALA-1000」目前獨步全球，唯一臨床驗證單次皮下注射後可緩釋達6個月的丁基原啡因（buprenorphine）長效針劑，可減輕病患每日服藥負擔。

藥品類銅質獎由台新藥股份有限公司獲頒，「眼科術後發炎疼痛治療新藥-丙酸氯倍他索點眼懸液APP13007」以APNT®奈米微粒製劑技術開發之類固醇滴眼液，已於美國獲准上市治療眼科術後發炎疼痛症狀。

醫療器材類金質獎則頒給中國醫藥大學附設醫院高嘉鴻主任醫療團隊「骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」，藉由AI演算法分析20歲以上成年癌症患者全身骨閃爍顯像醫療器材軟體，並偵測是否有疑似骨轉移情形，輔助醫事人員臨床判讀及診斷。

醫療器材類銀質獎晶神醫創股份有限公司「“希玖探索者”腦波描記器及皮質電極刺激器系統」由團隊開發之國產系統單晶片（System on Chip, SoC），透過顱內電極即時量測64通道腦波訊號，可任選二通道輸出雙相位神經電刺激訊號，協助醫師進行個人化腦功能圖譜繪圖程序，有效改善臨床診斷及治療效能。

醫療器材類銅質獎聿新生物科技股份有限公司「易美測進階型血糖／膽固醇／尿酸／血紅素／三酸甘油脂監測系統」可攜式儀器使用微量指尖血進行五合一快速檢測，並結合手機的App管理數據，多方位掌握健康狀態，有助於遠距醫療或在宅醫療照護。

製造技術類銀質獎由全球安聯科技股份有限公司拿下，「骨水平系列植體」人工牙根植體的型態設計及表面處理為特點，可加速植體植入後骨整合的時間，並縮短臨床治療時間，提高植牙手術之成功率。

製造技術類銅質獎頒發給向榮生醫科技股份有限公司，「幹細胞分泌物量產技術與應用」採專利量產技術，以三維培養方式導入生物反應器擴增細胞，且採特殊保存技術使分泌物長期維持最佳活性，可大幅提升外泌體等分泌物濃度。

製造技術類銅質獎由水星生醫股份有限公司獲獎，「Stackdose 新藥開發技術平台（MDBP V2.0 口溶錠）」將多道製藥環節整合於一台縮小化設備之創新製藥技術，整合獨有的配方與黏合技術、3D粉末列印製造技術及多種軟硬體，能客製化開發特殊需求藥錠與其量產級製程。