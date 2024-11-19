民視8點檔《好運來》日前遠赴雲林西螺福興宮展開拍攝，劇組特別在當地舉辦盛大開場重頭戲，並動員數十組陣頭及上百名臨演，場面相當浩大。眾演員侯怡君、謝瓊煖、藍葦華、楊慶煌、米可白、劉至翰等人齊聚，為戲卯足全力。楊慶煌、謝瓊煖和劉至翰特別勤練鼓陣，展現出精湛的鼓藝，而向來跳兒童舞蹈的米可白，則是以曼妙的舞姿成為全場焦點。

劇中飾演兄妹的藍葦華和侯怡君，為了躲避仇家，在熙攘的陣頭隊伍中穿梭。兩人為了呈現逃亡的驚險刺激，不僅連滾帶摔，更與對手演員上演拳拳到肉的激烈打鬥戲。其中一場戲，藍葦華和侯怡君還被鞭炮炸得全身是灰，但兩人仍敬業地完成拍攝。

藍葦華、侯怡君在《好運來》中，穿梭在陣頭中躲避仇家。（民視提供）

侯怡君表示：「這場戲對我來說是一個很大的挑戰，不僅要展現武打動作，還要傳達角色的緊張和恐懼。」尤其不小心吸到鞭炮的煙，讓她嗆到當場中斷拍攝；劇中飾演侯怡君哥哥的藍葦華，則透露這一場戲真的好硬「肉搏戰」，尤其鞭炮打在身上也會因為腎上腺素上升忘記疼痛，但拍完當下雖然整個人都虛脫了，但也好開心。

謝瓊煖說：「雖然拍攝過程很辛苦，但看到成果很值得。」楊慶煌則說天氣超好，感謝鄉親大家都熱情相待，在等戲的時候，當地民眾還拿出家裡的椅子要大家坐下來休息，滿滿的人情味。

藍葦華、侯怡君在《好運來》中，穿梭在陣頭中躲避仇家。（民視提供）

謝瓊煖（中）、楊慶煌（左）、劉至翰在《好運來》中飾演一家人，為戲練鼓陣。（民視提供）

飾演謝瓊煖兒子的劉至翰，則為了鼓陣提早一天找老師學習，他說「本來很擔心怕跟不上其他人，但老師很投入教學，學了一下子抓到手感後，很快上手。」他還被老師稱讚是天才型鼓手。飾演謝瓊煖女兒的米可白則說這場出場戲很緊張，因為第一次要邊走路邊跳舞，還要隨時被鞭炮轟炸，被工作人員說「差點成為走跳的炸邯鄲」。而實際投入拍攝後，米可白透露相當佩服走陣頭的大家，因為真的風吹日曬雨淋，相當辛苦。

謝瓊煖、楊慶煌、米可白、劉至翰在《好運來》當中飾演一家人。（民視提供）

《好運來》劇組此次遠赴雲林西螺取景，不僅為戲增添了濃厚的在地風情，也讓當地居民感受到戲劇的魅力，演員各個也成了人形立牌，對合影的民眾來者不拒，展現親和力。