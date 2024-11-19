印度媒體報導，克宮證實俄羅斯總統普丁將訪印度，日期很快就會公布。

印度英語新聞頻道CNN News 18周二（19日）發布快訊，克里姆林宮發言人當天證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir）將於近期之內訪問印度，到訪日期很快就會公布，克宮已開始為這次訪問作準備。

CNN News 18頻道記者預估，普丁本次訪問印度的時間很可能落在明年。《印度時報》（the Times of India）稱，今年10月，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席在喀山舉行的金磚國家第16次峰會期間與普丁在場邊會晤，當時莫迪就邀請普丁明年（2025年）赴印度參加第23屆印俄年度峰會。

今年莫迪與普丁已單獨見了2次面，第1次是今年7月上旬莫迪訪問俄羅斯參加第22屆印俄峰會，當時即已邀請普丁明年造訪印度出席峰會。第2次就是喀山峰會的場邊會晤。倘若普丁親赴印度參加下一屆印俄峰會，這將是俄羅斯發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭以來他首度訪問印度。

印度財經雜誌《今日商業》（Business Today）報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在出席一項活動時表示，俄羅斯絕對不會貿然告訴中國、印度雙方該如何相處：「俄羅斯對於與印度、中國的關係都很重視。俄羅斯提起多極世界時，意思就是俄羅斯不會干涉區域事務，美國也不應該介入。」

普丁上一次出國訪問是今年9月訪問蒙古。國際刑事法院（ICC）去年（2023年）指控普丁犯下戰爭罪並發布逮捕令，罪行主要是俄烏2022年2月開戰之後以非法手段把兒童從烏克蘭驅逐至俄國，蒙古則是國際刑事法院成員國之一，普丁訪問蒙古備受矚目。