高雄市岡山行政中心使用逾40年，面臨建物老舊、空間不敷使用困擾，高雄市府於周遭機15用地打造新行政中心，由尚發營造得標19日舉行簽約儀式，預計投資81億邀請東京奧運建築師隈研吾操刀，打造6層宛如立體花園的建物，有望成岡山新地標。

高雄市都發局介紹，岡山區公所現址各單位辦公空間不足、密度過高，且周邊缺乏停車及休憩空間，2014年都市計畫已將機15作為遷建用地，預計打造為地上6層及地下 1層全新行政中心；現址商業區則闢建地上22至23層、地下5層之共3棟住商大樓，透過人行道、綠帶及開發退縮空間成優質住商徒步環境，另周邊兩處廣停提供至少32席汽車平面及70席機車停車位。

高雄市岡山區打造新行政中心，由尚發營造得標19日由執行長鍾育霖、高雄市副市長林欽榮舉行簽約儀式，邀請東京奧運主場館建築師隈研吾操刀。（任義宇攝）

對於新行政中心建設，高雄市府日前公布由尚發營造獲選最優申請人，19日高雄市副市長林欽榮與尚發營造執行長鍾育霖簽約，林欽榮說，岡山作為半導體S廊帶關鍵地帶，各大廠已加碼投資設廠，市府也加緊腳步興建捷運，完善當地機能。

林欽榮也透露，岡山新行政中心曾一度流標，所幸在捷運RK1車站通車後，尚發營造看準發展機會，找來國際大師加碼投資，岡山行政中心預計2029年就能搬進新家。鍾育霖則說，岡山地區近年發展有目共睹，三地集團深知此愛重要性，因此邀請國際建築大師隈研吾操刀，有信心打造為岡山新地標。

尚發營造介紹，新行政中心邀請曾獲多項建築大獎，近期代表作為2020東京奧運主場館的日本籍建築師隈研吾操刀，採「大樹的懷抱」意象，保留基地既有老樹，建為6層樓銀級綠建築標準建物；行政中心原址則預計建為3棟22至23層住商混合大樓。

岡山區長陳振坤認為，舊行政中心建物已逾40年十分老舊，不僅空間不足、漏水狀況頻傳，結構安全也產生疑慮，岡山地區其他政府機關也面臨相似狀況，新行政中心預計整合6大單位包含區公所、戶政、地政、消防、警察、清潔隊等單位，能一站式滿足鄉親需求，相距原址也僅5分鐘車距，將能大幅提升服務品質。