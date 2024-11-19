天后王菲與前夫竇唯的女兒竇靖童，不僅遺傳兩人在音樂方面的才華，還擁有如同媽媽的清新嗓音及清秀外型，多才多藝的她更橫跨演員領域，完全不輸天后媽媽的發展。而近日有網友翻出一張上海時裝周的活動照，沒想到驚見竇靖童的身影，且她的絕美側顏竟讓多數人誤以為是王菲。

上海時裝周在上（10）月19日圓滿落幕，並以義大利品牌Moncler的重磅企劃「天才之城」畫下完美句點，而該品牌前晚也盛大舉行晚宴，聚集各界名人出席交流，包含西洋流行天后蕾哈娜（Rihanna）、好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）等，以及品牌的全球代言人竇靖童。

竇靖童現身名流晚宴，絕美側顏神似媽媽王菲。（圖／IG@grey_waters、小紅書）

因此近日有網友翻出當時照片，只見竇靖童將長髮紮起，穿著灰色大衣內搭高領毛衣，右耳掛上長尾耳環，凸顯優雅高貴的氣質，不過她的側臉與媽媽王菲有些神似，還有網友曬出相同角度的對比照，小巧鼻子及光滑臉蛋彷彿同一個模子刻出來的，讓不少網友誤以為是王菲本人。

竇靖童現身名流晚宴。（圖／IG@grey_waters、小紅書）

照片曝光後，掀起熱烈討論，「竇靖童越來越像王菲」的關鍵字也衝上微博熱搜，「誰懂啊一看還以為王菲參加什麼活動，原來是竇靖童啊」、「這下不只長得像，就連嗓音也很像」、「王菲生的當然像，但這也太像」、「該敲碗母女倆在演唱會同框了吧」、「竇靖童以前還不是這風格，沒想到越來越向媽媽學習」。

其實，竇靖童近年努力往演員領域發展，9月也發行新專輯，並在大陸展開巡迴演出。過去她曾表示王菲不太會對她的作品指點，大多時候都稱讚好聽，至於是否有機會聽到母女合作演唱，她則罕見大方回應：「我持開放態度」，令人相當期待。