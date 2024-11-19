人猴大戰持續不斷，至今對台灣獼猴破壞農作物、侵擾民眾生活仍無有效解方，嘉義縣議員何子凡建議比照流浪動物防治，採用TNVR，透過誘捕、絕育後回置手段，來降低、控制獼猴數量，學者認為，這種作法有許多問題要考量，猴子智商高又靈活，不是2、3個措施就能解決獼猴族群擴張。

嘉義大學獸醫系教授詹昆衛表示，曾有學術單位以絕育方式來防治猴子，事後發現，因猴子是社會性動物，被結紮的猴子因有所不同，可能無法參與群體變得孤獨，且猴子靈活又聰明，會互相學習，抓到一次，下次可能就捕不到。

詹昆衛認為，TNVR要應用在猴子身上，要考慮很多，包括猴子體型較大，活動力強、有攻擊性，麻醉槍能安全打到的射擊範圍有限，可能變得比較近，反被攻擊機率增加，第一射就中可能性也變得很低，人與動物都有危險性，如捕獲、執行手術後直接回放，猴子可能會破壞傷口，影響復原情況，甚至之後的健康。

詹昆衛說，相信議員的出發點是好的，但政策實施要考慮的面向很多，特別是執行捕抓的難度很高，還要考慮動保法限制等等，動物防治不是一個口號或2、3個作法就能成功，特別是獼猴問題，還牽涉到社會教育、法規等層層「比較複雜」，產官學應一起來討論。