蔣榮宗日前受邀台北文創14樓會所表演，為其全新打造的25公尺的LED電視牆開幕，並在現場發表演奏曲〈從心開始AI〉，在這座解析度高達8K、相當於一座奧運標準游泳池寬度的1000吋LED螢幕，表示非常榮幸，也為這波音樂展演結合新科技的未來，感到興奮不已。

蔣榮宗是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子，從美國南加大拿到電影配樂碩士後，返台隨即為三金典禮和李安紀錄片製作配樂，更成為鳳毛麟角的「葛萊美導師」，他產量更是驚人，今年繼發行《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》後，更於日前發表蔣榮宗ZONG x 富邦美術館《富邦美術館展覽原創音樂》專輯。

蔣榮宗攜帶音樂與科技團隊為台北文創會所，全新引進亞洲最大、超過 1,000 吋的室内小間距 (P1.2)LED 螢幕發表會 開幕儀式，擔任唯一演奏嘉賓，在栩栩如生的鯨魚水中翻騰、震天一聲低吼中震撼開場，「這次很特別！〈從心開始AI〉這首曲子從發想、討論到製作全新動畫，去呈現曲子的無限想像，非常震撼。」

他也提到，藉由高規格的科技展示，不僅為音樂帶來全新感受，「在這片巨大的螢幕前表演 真的非常過癮。」他還打趣說：「差點跳進這座奧運規格的『泳池』暢游，表示這面巨幕真的非常細膩，「完全還原真實。」