台灣企業日前以1.4億新台幣標下大谷翔平本季第50轟的紀念球，已在台北101展出中。但中華棒協理事長辜仲諒曾私下表示，更寧願將這樣一筆錢用於教練、球員和後勤團隊，並多次表示中華隊若需要什麼設備儘管開口，這次12強自掏腰包至少將發4000萬獎金，就看中華隊能否一舉奪冠，搶下加碼的3000萬！

上周中韓戰後，辜仲諒特地向贏得勝利的中華隊祝賀，大讚眾人精采表現，表示「今天大家辛苦了，我發1000萬給你們，我為你們感到驕傲。」「我知道你們打球都很辛苦，都用生命在打球，受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看。」「不只你們要打場好球，我要讓你們覺得值得。只要贏一場，我就給一千萬！」

辜仲諒與現場所有球員擊掌慶賀，允諾大家只要預賽贏1場即自掏腰包發放1000萬獎金，若勇奪冠軍則加碼3000萬，以激勵中華隊士氣，在場球員聽聞之後掌聲如雷，紛紛大聲叫好，最終中華隊不負眾望，以4勝1負晉級，拿下前往東京複賽門票。此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政。