樂團「SONNIE 桑尼」由主唱文劭、貝斯手元喆、吉他手希舞、鼓手高登、Programmer葉肥組成，獲得資深音樂製作人林揮斌青睞而加入獨立音樂廠牌「躁音製造所」。2024年以歌曲〈永晝飛船〉奪冠金牌台啤年度主題曲以及百萬加持代言人的SONNIE 桑尼，日前推出首張創作專輯《U Make Me SONNIE》，舉辦專輯試聽會。

SONNIE 桑尼2022年開始在音樂平台上推出Demo，爾後逐漸在各大音樂祭嶄露頭角。現場演出總是讓路過的群眾駐足，輕鬆入耳的旋律、溫柔清爽的歌聲，短短時間便擄獲許多聽眾的胃口。也因此在海洋音樂祭的資格賽時，便被金曲製作人林揮斌相中，加入其音樂廠牌「躁音製造所」，期待SONNIE 桑尼融合City Pop與Urban Pop的奇幻風格，能為華語音樂圈注入新鮮的聽感。

演出過程中，團員分享了成團經歷與取團名時的趣味諧音梗等故事，透漏了SONNIE 桑尼的團名靈感來自貝斯手元喆飼養的黃金獵犬，而團員們也因這個機緣，塑造了每個團員都有各自的「犬身」，比擬為五隻個性迥異的狗狗，由於圖像很可愛，也因此被冠上寵物系樂團的稱號。

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