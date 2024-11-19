中華棒球隊在12強B組預賽取得4勝1負佳績，與日本攜手闖進四強循環賽。但從最終戰績不難發現，若對戰韓國未能取勝，晉級名單恐將改寫。資深體育主播蔡明里直言，韓國隊與日本隊最大的不同，就是韓國隊容易輕敵，因此遇強則強，遇到他「認為的弱」，往往會大意失荊州。這次中華隊始終戰戰兢兢，是非常好的現象，所以期待相信中華隊能再創佳績外，更重要的是保持兄弟總教練平野惠一常說的「挑戰者的心態」。

「韓國隊被淘汰的原因。」蔡明里今(19日)在粉專發文提到，在他的轉播生涯中，也包括這次的12強賽，覺得韓國隊與日本隊最大的不同，就是韓國隊容易輕敵，會先自以為是的將其它隊伍「分類」，因此遇強則強，遇到他「認為的弱」，他往往會大意失荊州。然而，賽場上比的是輸贏，不是比外界評估的實力、看好度或身價，所謂我比你強，是要用輸贏來證明的。

蔡明里強調，日本隊很少輕視他的對手，所以常在賽前、賽後都舒服對手，除了有些客套話的成份外，多少是不希望有種「上對下」的傲慢，畢竟輸贏終究是個機率的問題，縱使日本隊有九成的勝算，他也不想那一成的機率發生，因此，尊重你每一個對手就特別的重要（也很違反人性的困難）。韓國隊從首戰輸台灣隊，一直到確定被淘汰，始終不肯面對輸球的事實，還一直說什麼「（對台）該贏的比賽沒有贏.....」

蔡明里直言，他播球及看球到了現在，深深體會到：沒有該贏的比賽，只有該輸的比賽！沒有穩贏的比賽，只有穩輸的比賽！這次中華隊直到昨晚的比賽，始終都是戰戰兢兢的，這是非常好的現象，有些時候出現什麼大爆冷門，除了前述的機率問題外，常常是所謂強隊的自以為是，所以，期待也相信中華隊能再創佳績外，更重要的是保持平野總教練常說的「挑戰者的心態」，至於韓國隊要怎麼做、怎麼講，也就隨他去吧！

蔡明里直呼：驕兵不一定敗，但比較容易敗。

網友表示「其實我希望他們這樣繼續下去XD，每次都覺得我們很弱，然後就打輸了，2019就一次，還被台灣7：0，還不覺得台灣實力有進步？」、「那些是韓國媒體這麼說吧，我沒有看出來那支球隊有看不起或是輕忽的態度」、「偶然看到一篇文章，其中說到『當台灣人明白輸贏不是重點的時候，韓國就不會再是台灣的對手了』」、「希望中華隊能有借鏡，尤其明年打經典資格賽時，絕對不能看輕自己的對手！」