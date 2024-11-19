高雄捷運黃線推出位於亞灣區的Y15聯開案，經過評選今日公布由鴻海取得最優申請人資格，預計投入159億打造2棟分別為45層、32層旗艦總部，高雄市捷運局表示，此案立下亞灣2.0政策里程碑，預計每年可以創造200億經濟效益。

高雄市捷運局說明，Y15站開發用地面積約3433坪，位處苓雅區海邊路之特定經貿核心專用區土地，建蔽率為60％、容積率 630％，鄰近高雄港旅運中心、高雄展覽館等國際旅運會展設施，經過評選由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請人，取得該案投資權。

捷運局指出，鴻海預估總投資金額159億元，開發為2棟分別為45、32層的辦公、餐廳、商場、企業安家宅，並於地下5層與捷運Y15站出入口共構，還能與高雄港旅運中心間立體連通系統。

此外，鴻海公司已在高雄布局電動車產業重要基地，預計於Y15聯開案落成後，打造為「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」之科技產業領航地標，預計引入就業機會約3000人，作為智慧交通、電動巴士、車聯網等軟體、電動車、電池與電芯產業3大產業和新基地，預計每年可創造約 200 億元產值經濟效益。

捷運局表示，此案為中央與地方攜手合作的亞灣2.0政策推出後，第一案大型公有土地招商案件，評選結果確立國際指標企業進駐亞灣區設立地標型的旗艦級總部，對於近年亞灣 2.0政策執行也是立下高度政策意涵的里程碑，也對於捷運黃線聯開業務推動具有相當示範鼓舞效果。