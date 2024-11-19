Netflix熱播台劇《影后》自上線以來引發廣大討論，劇中飾演編舞老師「Sega」的陳彥嘉更因一句「交出你的Power」爆紅，成為網友瘋傳的洗腦台詞。近日陳彥嘉接受專訪，大方分享拍攝趣事及與影后們的相處點滴。

談到這句經典台詞，陳彥嘉透露背後有不少有趣的細節。他表示這句話是舞蹈老師親自指導他怎麼念的，還包括音高和尾音的氣泡音技巧。「氣泡音，這是什麼？我學超久！」陳彥嘉有點激動地說，他笑稱，當初在試著揣摩這個角色時，是一邊被老師「叼」舞，一邊偷笑記筆記，才打造出Sega這位角色的標誌性語言。陳彥嘉坦言，能成功刻畫出這個讓觀眾喜歡的角色，要歸功於身邊的朋友和舞蹈老師。

獨／《影后》Sega老師練舞吼叫超恥 爆謝盈萱私下反差面：很酥麻

而在劇中能與多位影后合作，讓陳彥嘉既緊張又興奮。在聊到哪位演員台上台下的反差最大，他特別提到謝盈萱的反差魅力，稱她是劇組中最溫暖的存在。「她在劇中是一個冷酷的職業女強人，但私底下非常謙遜，聲音輕柔到讓人覺得酥麻。」陳彥嘉分享了一次拍攝結束後，謝盈萱對他的稱讚讓他記憶深刻。「她告訴我，一開始看劇本，她不知道Sega這個角色能找誰來演，但看到我演完之後，就覺得是我。」他激動表示，這句話對於一個新人來說是莫大的殊榮。甚至笑說，這段話根本值得表框珍藏。

而與另一位前輩楊謹華的對戲，則讓陳彥嘉見識到影后專業中的幽默感。「在第一場戲中，我直接對她說“妳不漂亮”，她當下即興回應“你才醜！你全家都醜”。」並開玩笑表示，雖然他覺得演員間這個即興的丟接很有趣，但在導演一喊卡後，他也馬上跟姊姊下跪道歉。在他眼中，楊謹華是個「大剌剌卻不傷人」的人，形容她總能用直率的語氣化解大家的壓力。並舉例每次楊講華經過他時，會幽默地對他說：「Sega老師不可能欸，穿那麼漂亮！」這些輕鬆的互動讓他在拍戲過程中逐漸放鬆，進而融入角色。並在最後再次強調，有機會能跟她聊天的人，一定也會覺得很舒服。