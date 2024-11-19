日本花式跳繩表演團體FLY DIGGERZ將在「OPEN！大氣球遊行」展現多元且充滿活力的表演。（寬寬整合行銷提供）

第17屆「OPEN！大氣球遊行」將於12月7日、8日於高雄登場，近年斯巴達障礙跑、跑酷運動越來越多民眾參與，這次OPEN大氣球遊行特別引進日本成人及兒童跑酷品牌Parkour Onigocco以及YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL，打造「OPEN！URBAN SPORTS FESTIVAL」親子運動嘉年華，有3項斯巴達體驗關卡及4個運動潮流舞台。

本屆「OPEN！大氣球遊行」4個運動潮流舞台為親子足球、花式跳繩、U型滑板、親子跑酷，親子足球及花式跳繩兩項運動更分別邀請來自日本的專業團隊帶來演出，親子足球邀請到由日本自由式足球運動員GyoZa和ADACHINHO於2022年組成的雙人組合－SUPER FOOTBALL BROS.，精湛球技和創意表演在自由式足球界享有盛譽。

花式跳繩則邀請FLY DIGGERZ，這個成立於2020年的日本專業雙人跳繩團隊表演，目前有KENGO、KSY、TO-MA、AYUKA、K-SK和TAKAO共6名成員，在2021年和2022年的「DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD」世界大賽中連續奪冠，每位成員都擁有獨特的專長和風格，共同創造出多元且充滿活力的表演。

主辦單位表示，「OPEN！大氣球遊行」今年以嘉年華作為規劃的主軸，在這裡發生的一切，如同嘉年華般的奇幻、年輕、創新與快樂，並以今年巴黎奧運比賽項目為規劃目標，打造「夢想大世界」主題，讓親子健康互動成為重要的元素之一，讓親子同樂創造無限可能。