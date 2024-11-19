勞動部北分署一名39歲吳姓資訊人員因長期超時工作與職場霸凌於本月4日輕生，引爆外界對政府機構內部管理問題的質疑。對此，國民黨新北市議員江怡臻痛批，勞動部竟爆出「地獄般的工作環境」，指控北分署長謝宜容長期霸凌員工，並質疑勞動部處理態度消極，凸顯「綠色官官相護」的荒謬現象。

江怡臻在臉書發文表示，吳姓員工輕生案揭露謝宜容的多項職場霸凌行為，包括大聲咆哮、嘲諷員工、摔公文等，導致去年3月至12月間已有超過10名員工因壓力離職。江怡臻憤怒指出，謝宜容自詡為「北分署的皇帝」，其管理作風引發眾怒，然而勞動部的處理卻一再延宕。她直言，「員工因壓力輕生，老闆卻安穩現職，這種荒謬情境實在令人心寒。」

江怡臻批評，勞動部長何佩珊雖於19日公開致歉，並將謝宜容調離現職，但此舉僅是避重就輕，後續仍需送考績會才能確定是否停職。她進一步指出，吳姓員工自4日離世後，勞動部11月8日宣稱啟動調查，但11日又表示調查尚未開始，反覆說辭讓人質疑其誠意及效率。

江怡臻更提到，吳姓員工獨自負責「智能就業服務系統」，長期承受龐大壓力，甚至在系統退件後多次提及「自我了斷」，卻未獲得分署任何實質協助，最終不幸輕生。她怒批，「勞動部管勞權，卻爆發霸凌，實在諷刺，這樣的管理失職與失信，簡直不可思議。」

最後，江怡臻呼籲，勞動部必須徹底檢討內部管理機制，杜絕職場霸凌，並應對逝者及家屬給予交代，「以往蔡英文的勞工是心中最軟的一塊，到了賴清德手裡，已是神話。」