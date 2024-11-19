張若凡近來推出新單曲〈今晚吃什麼〉，用最日常的「吃」作為題材，描述在感情中的兩人關係儘管經歷爭吵或彆扭，到最後以一句「今晚吃什麼？」作為和好開場白，張若凡笑說很多尷尬的事有時經過一頓飯局會莫名煙消雲散，也分享美食是她療癒自己的其中一個方法，為了寫歌還特別吃遍美食，自曝那陣子胖了2公斤，開玩笑說為創作犧牲，希望大家都能支持這首「嘔心瀝血」之作。

這首歌由是由張若凡及音樂人好友滴燙共同創作，寫歌時剛好是吃飯時間，正好對方在吃韓式泡菜鍋，才剛寫完旋律正愁如何命名之時，對方當下打了個飽嗝：「不然就寫『韓式泡菜鍋』吧。」順手就決定將DEMO以此命名，一路衍生成為了〈今晚吃什麼〉。張若凡說：「無論開心難過生氣，我們三餐還是得吃，所以後來重新填詞後完成了〈今晚吃什麼〉。」

在寫這首歌的歌詞時，為了想將食物或料理擬人化，張若凡特別吃了許多平常不會吃的食物來幫助創作，也因此讓她把創作當理由來滿足自己的腹慾，張若凡透露：「幾乎把家裡附近的外送平台餐廳都點過一輪了，台式、日式、韓式各種料理都吃了一遍。」意外獲「職災」，一不小心胖了2公斤，讓她苦笑前陣子才為了拍照上鏡忌口，如今卻為了寫歌破戒，好在現在已經瘦回原本的標準身材。