ROG Phone 9 Series電競手機19日晚間正式亮相，共有ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro和ROG Phone 9 Pro Edition。特別的是，ROG Phone 9 Series全系列皆擁有AniMe Vision顯示器，其中ROG Phone 9 Pro的AniMe Vision顯示器還能化身「AniMe Play好玩遊戲區」，機背也能玩遊戲，透過AirTrigger按壓觸控鍵，可玩「跑酷競速」、「迷航艦隊」、「蛇蛇探險」、「磚塊砰砰」4款經典小遊戲。

ROG Phone 9 Pro的AniMe Vision顯示器還能化身「AniMe Play好玩遊戲區」（圖右），手機背面也可玩「跑酷競速」等小遊戲。（ROG玩家共和國提供）

9系列搭載Snapdragon 8 Elite處理器台，CPU提升45％，NPU提升40％，GPU提升40％，透過ROG獨家調校X模式，處理器效能全面釋放，更以獨有中置處理器架構打造6層散熱設計，實現360度全面降溫，其中石墨片面積加大57％，散熱效能提高12％，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇，打造終極散熱最佳解法，長時間穩幀不延遲、不卡頓。

ROG Phone 9極光白（左起）、ROG Phone 9 Pro／Pro Edition幻影黑、ROG Phone 9幻影黑，於11月20日中午12點全台開賣。（ROG玩家共和國提供）

作為市場唯一搭載AI遊戲功能的手機，ROG Phone 9 Series優化多款熱門遊戲體驗，例如可於遊戲內自動撿寶、跑步、解控以及自動升級技能、擊殺動畫效果、BUFF生成通知的「AI 遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」，以及方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI 辨識快搜2.0」；更支援AI語音降噪，確保通話音訊清晰，遊戲call隊友不受干擾。延續玩家專屬AirTrigger三種感應模式，支援超過20種遊戲手勢。

空氣動力風扇 X Pro，建議售價3190元。（ROG玩家共和國提供）

除了遊戲，9系列的拍攝功能也很齊全，ROG Phone 9 Series搭載旗艦3鏡頭。5000萬像素Sony Lytia 700主鏡頭，支援6軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正±5度內晃動畫面；1300 萬像素超廣角鏡頭，採用自由曲面建模光學設計，減少成像變形。至於第3顆鏡頭，ROG Phone 9 Pro提供3200萬像素長焦鏡頭，內建OIS防手震；ROG Phone 9則為500萬像素微距鏡頭。前方超廣角自拍鏡頭採用RGBW感光元件，加上夜間模式演算法，低光源環境自拍主體，畫面立體明亮，並保留背景細節。

玩家共和國的ROG Phone 9 Series於11月20日中午12點全台開賣；11月29日三大電信上架。12月31日前購機早鳥登錄送「ROG瞬水冷凝殼（價值1490元）」；老用戶買ROG Phone 9 Pro Edition再送Tamagotchi塔麻可吉（電子雞）及MyCard 1000點；ASUS手機專賣店獨家延長保固一年（價值3690元），舊換新最高加碼3888元；ASUS Store則加贈半年保固（價值1690元），再送ROG精選配件（價值2170元）。

至於玩家關心的售價，ROG Phone 9 16GB／512GB，有幻影黑、極光白兩色，建議售價3萬6990元、ROG Phone 9 Pro 16GB／512GB 幻影黑，建議售價3萬9990元、ROG Phone 9 Pro Edition 24GB／1TB 幻影黑，建議售價4萬5990元（含空氣動力風扇X Pro）。